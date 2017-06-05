Юные книгочеи из Нижнего Тагила проходили квест в городской библиотеке (ФОТО)

В этом году школьников ждала выставка из старинного ларца «Книжная улыбка лета». От любопытных глаз ларец закрыли на замок. Да вот беда, ключик пропал. Оказывается его спрятала Вреднючка, которую домовенок Кузя из дома за проказы выгнал. Вот и пришлось ребятам с ней поиграть, да ключик отыскать рассказали в пресс-службе Центральной библиотеки Нижнего Тагила.