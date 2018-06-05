Тагильчане провели фестиваль казачьей культуры в Кушве (ФОТО)

Участниками фестиваля в этом году стали представители казачьего народа со всего Урала, Пермской и Омской областей.

Полуторачасовая программа была разработана участниками из Нижнего Тагила и предусматривала спортивные конкурсы, «бои с мечом» и метание гири в 16 кг. Также работала полевая кухня, где бесплатно можно было попробовать уху и кашу, сообщает «Мой город».