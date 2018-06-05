Тагильчане провели фестиваль казачьей культуры в Кушве (ФОТО)
5 июня, 13:25Свободное время
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В деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа 2 июня 2018 года прошел традиционный областной фестиваль «Наследие», посвященный казачьей культуре. Седьмой по счету фестиваль пропагандировал казачью культуру и проходил в духе патриотизма.
Сюжеты: Кушва
Участниками фестиваля в этом году стали представители казачьего народа со всего Урала, Пермской и Омской областей.
На открытии фестиваля выступил глава Кушвы Михаил Слепухин.
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Полуторачасовая программа была разработана участниками из Нижнего Тагила и предусматривала спортивные конкурсы, «бои с мечом» и метание гири в 16 кг. Также работала полевая кухня, где бесплатно можно было попробовать уху и кашу, сообщает «Мой город».
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Фото: «Мой город»
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