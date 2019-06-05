В Нижнем Тагиле в июне состоится православная выставка-ярмарка

В настоящий момент, по словам председателя совета директоров Выставочного общества «Уральские выставки» Вадима Завьялова, к участию на текущий момент заявились 50 храмов. Выставка-ярмарка объединит крупнейшие храмы, приходы и монастыри региона.

Гости ярмарки смогут приобрести церковную утварь, духовную литературу, одежду, иконы, мед, травы и фермерские продукты. Следить за безопасностью на мероприятии будут сотрудники полиции, а чистоту обеспечит компания «Рифей», которая бесплатно предоставит мусорные контейнеры.