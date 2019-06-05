В Нижнем Тагиле в июне состоится православная выставка-ярмарка
Сегодня, 12:35Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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С 20 по 25 июня в Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» пройдет пятая по счету православная ярмарка, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент, по словам председателя совета директоров Выставочного общества «Уральские выставки» Вадима Завьялова, к участию на текущий момент заявились 50 храмов. Выставка-ярмарка объединит крупнейшие храмы, приходы и монастыри региона.
Гости ярмарки смогут приобрести церковную утварь, духовную литературу, одежду, иконы, мед, травы и фермерские продукты. Следить за безопасностью на мероприятии будут сотрудники полиции, а чистоту обеспечит компания «Рифей», которая бесплатно предоставит мусорные контейнеры.
Открытие состоится в 12 часов 20 июня. Для горожан выступят коллективы самодеятельности. В первый и последний день мероприятия можно будет поклониться ковчегу с мощами Матроны Московской.
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