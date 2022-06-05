90-летняя жительница Урала стала лучшим тревел-блогером России

Молодые все продвинутые и хотят, чтоб и мы, их бабушки, такими были. В нашу молодость такого не было. Но молодежь настаивает: «Давай!». Стали меня учить, как пользоваться соцсетями, а потом я и сама полезла, и пошла, пошла!рассказала путешественница.