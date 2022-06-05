90-летняя жительница Урала стала лучшим тревел-блогером России

Пенсионерка Евгения Семёнова из Арамильского городского округа получила звание лучшего тревел-блогера РФ, сообщает департамент информационной политики.
Женщине 90 лет. Первое место она завоевала в первом сезоне национальной премии «ТопБЛОГ» в спецноминации «Интернет вне возраста».
Евгения проехала почти всю Россию – от Якутии до Калининграда. Также она путешествовала по ОАЭ, Турции, Белоруссии, странам Средней Азии и по Кавказу.
Молодые все продвинутые и хотят, чтоб и мы, их бабушки, такими были. В нашу молодость такого не было. Но молодежь настаивает: «Давай!». Стали меня учить, как пользоваться соцсетями, а потом я и сама полезла, и пошла, пошла!рассказала путешественница.
Наставниками конкурса были медийные личности, такие как Елена Летучая, Наталия Медведева и другие. Победители поедут в блог-тур по регионам России, где создадут документальные фильмы о самых красивых местах.