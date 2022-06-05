90-летняя жительница Урала стала лучшим тревел-блогером России

90-летняя жительница Урала стала лучшим тревел-блогером России
90-летняя жительница Урала стала лучшим тревел-блогером России
Сегодня, 14:59Свободное времяФото: Департамент информационной политики
Бабушка из Свердловской области победила в конкурсе «ТопБЛОГ» как самая возрастная путешественница.

Пенсионерка Евгения Семёнова из Арамильского городского округа получила звание лучшего тревел-блогера РФ, сообщает департамент информационной политики.

Женщине 90 лет. Первое место она завоевала в первом сезоне национальной премии «ТопБЛОГ» в спецноминации «Интернет вне возраста».

Евгения проехала почти всю Россию – от Якутии до Калининграда. Также она путешествовала по ОАЭ, Турции, Белоруссии, странам Средней Азии и по Кавказу.

Молодые все продвинутые и хотят, чтоб и мы, их бабушки, такими были. В нашу молодость такого не было. Но молодежь настаивает: «Давай!». Стали меня учить, как пользоваться соцсетями, а потом я и сама полезла, и пошла, пошла!рассказала путешественница.

Наставниками конкурса были медийные личности, такие как Елена Летучая, Наталия Медведева и другие. Победители поедут в блог-тур по регионам России, где создадут документальные фильмы о самых красивых местах.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы