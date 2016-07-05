В Нижнем Тагиле пройдет выставка ювелирного искусства «Камень в кружеве металла»

В 60-80-е годы в советской России сформировалось несколько самобытных школ ювелирного мастерства. Среди них уральская школа выделялась природной красотой уральского камня. С драгоценными камнями в советское время работали только специальные предприятия. Художникам-ювелирам приходилось работать с полудрагоценными и поделочными камнями. Тем не менее, мастерство художников камня реализовалось и в этих работах.

На выставке представлены работы Нижнетагильского музея-заповедника и изделия из частных коллекций. Авторами являются такие мастера эпохи социализма, как Леонид Устьянцев, Михаил Лесик, Валентин Безбородов, Юрий Маточкин и другие. Все они – члены Союза художников России, стоявшие у истоков образования уральской ювелирной школы. В наше время изделия уральских мастеров советского времени имеют ценность как предмет искусства того времени.

На открытии выставки будут присутствовать сами мастера – авторы этих изделий. Они смогут рассказать посетителям выставки о том, как из камня создаются настоящие произведения искусства.

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