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В Нижнем Тагиле пройдет выставка ювелирного искусства «Камень в кружеве металла»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пройдет выставка ювелирного искусства «Камень в кружеве металла»

5 июля 2016, 12:50Свободное время
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