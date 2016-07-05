Выставка современной концептуальной фотографии «Tempus/Locus – Место/Время» состоится в Нижнем Тагиле

Экспозиция, темой которой является связь пространства и времени с социальными изменениями личности, будет представлена в 2 направлениях: «выбор места» и «выбор времени».

Первое направление содержит художественное представление мест, имеющих особое значение для человека в определенный период жизни или связанных с судьбоносными событиями и важными переживаниями.

Второе направление включает в себя образы изменения системы ценностей на различных этапах жизни человека.

На выставке будут представлены работы современных художников из Токио, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Самары.