Выставка современной концептуальной фотографии «Tempus/Locus – Место/Время» состоится в Нижнем Тагиле
5 июля 2016, 19:00Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выставка работ современных фотохудожников разных городов и стран состоится в пятницу 8 июля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Экспозиция, темой которой является связь пространства и времени с социальными изменениями личности, будет представлена в 2 направлениях: «выбор места» и «выбор времени».
Первое направление содержит художественное представление мест, имеющих особое значение для человека в определенный период жизни или связанных с судьбоносными событиями и важными переживаниями.
Второе направление включает в себя образы изменения системы ценностей на различных этапах жизни человека.
На выставке будут представлены работы современных художников из Токио, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Самары.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей