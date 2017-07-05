Тагильская арт-группа «ЖКП» представит свои работы в музее Екатеринбурга
5 июля 2017, 07:00Свободное время
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7 июля в Государственном центре современного искусства в столице Урала на один вечер откроется выставка из 50 произведений арт-группы «ЖКП».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Творцы из Нижнего Тагила, победители основного проекта 4-ой Уральской индустриальной биеналле, покажут аудитории скульптуры и уральские игрушки.
В завершение вечера будет проведен аукцион в виде игры в кости: каждому предмету присвоят число и цену. Зритель, выбросивший наибольшее число, заплатит за объект и станет его обладателем, передает The Village.
Экспозиция будет открыта в музее с 19:00. Вход бесплатный.
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