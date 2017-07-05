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Вторая очередь парка «Народный» в Нижнем Тагиле может быть отдана под экстремальные виды спорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вторая очередь парка «Народный» в Нижнем Тагиле может быть отдана под экстремальные виды спорта

5 июля 2017, 19:15Свободное время
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