Вторая очередь парка «Народный» в Нижнем Тагиле может быть отдана под экстремальные виды спорта

5 июля в администрации Нижнего Тагила происходило обсуждение концепции второй очереди парка «Народный». Сергей Носов отметил важность выполнения сроков строительства первой очереди парка и разработки концепции второй очереди, реализация которой запланирована на 2018 год.

Предложений было много. Например, лидеры спортивных направлений предлагали расположить в пойме реки скейт-парк, парк для велосипедного фристайла, летнюю площадку для тренировки начинающих сноубордистов.

А на обширной площади в районе стадиона «Высокогорец» многие тагильчане хотели бы видеть большую садовую зону с красивыми деревьями. кустарниками, а также зелеными лабиринтами, широко распространенными сейчас в европейских парковых зонах отдыха.

Официальный сайт администрации города объявил для тагильчан сбор предложений о том, каким бы хотели они видеть парк «Народный».

Подводя итоги обсуждения, мэр города Сергей Носов сказал:

Места в пойме реки, где сейчас идет строительство, достаточно, чтобы реализовать самые смелые идеи. Главное, чтобы он стал тем местом притяжения, куда жители города: и пожилые, и молодые, и семьи с детьми - будут приходить, чтобы отдохнуть и заняться любимыми видами спорта.