Выставка «Памяти Даниила Гранина» открыта в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
5 июля 2017, 17:00Свободное время
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Памяти Даниила Гранина в Нижнем Тагиле открылась выставка, посвященная жизни и творчеству известного советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля.
В экспозиции выставки «Памяти Даниила Гранина», открывшейся в Центральной городской библиотеке, представлены книги автора, издания о жизни и творчестве Даниила Александровича, а также публикации в известных отечественных журналах.
По словам сотрудников нижнетагильской библиотеки, книги данного автора всегда пользуются спросом у читателей.
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Наиболее популярными его труды стали в 1970-е годы, когда он выпустил произведения «Эта странная жизнь», «Клавдия Вилор», а еще написал в соавторстве с Алесем Адамовичем «Блокадную книгу».
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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
Даниил Гранин родился 1919 году. 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет он скончался.
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