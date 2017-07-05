Выставка «Памяти Даниила Гранина» открыта в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

В экспозиции выставки «Памяти Даниила Гранина», открывшейся в Центральной городской библиотеке, представлены книги автора, издания о жизни и творчестве Даниила Александровича, а также публикации в известных отечественных журналах.

По словам сотрудников нижнетагильской библиотеки, книги данного автора всегда пользуются спросом у читателей.

Наиболее популярными его труды стали в 1970-е годы, когда он выпустил произведения «Эта странная жизнь», «Клавдия Вилор», а еще написал в соавторстве с Алесем Адамовичем «Блокадную книгу».

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила

Даниил Гранин родился 1919 году. 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет он скончался.