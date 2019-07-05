Первую игру комбинат презентовал городу в честь 25-летия компании в 2017 году. Событие так полюбилось участникам, что уже в январе 2018 года автоквестом отметили 55-летие ЕВРАЗ КГОК в Качканаре. С тех пор квест стал доброй традицией и ежегодно радует летними играми в Нижнем Тагиле и зимними в Качканаре.

Формат подразумевает передвижение команд на автомобилях по зашифрованным точкам города. Игра проходит на платформе ENCOUNTER, где участники получают задания в режиме онлайн,отмечают организаторы.

Лучшей считается команда, которая первой придёт к финальному этапу и верно выполнит задание. Победителя ждёт главный приз игры — 25 000 рублей.

Все финалисты и участники получат подарки от партнёров автоквеста: официального дилера Mazda в Нижнем Тагиле «Автоплюс», официального дилера Skoda в Нижнем Тагиле «Европа Авто Тагил», провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», электронного дискаунтера «Ситилинк», парк-отеля «Лесная», гриль-бара «Маринад», банка «Нейва», спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая», музыкальной студии «Серебряные струны», студии стрижки и маникюра «Красота», сырной лавки «ЕСТЬ СЫР», бара «Гора», ресторана доставки «Голодная панда», ООО «Нижнетагильский холодильник», стритфуда «Вкус Улиц», соляной пещеры «КРУИЗ», магазина цветов «33 тюльпана» и батутного парка «Атмосфера».

Также игроки могут сразиться в номинациях «Самая оригинально украшенная машина» и «Самая яркая команда» и получить спецпризы.