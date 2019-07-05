Рыболовный туризм: морская рыбалка в Норвегии

Год от года набирают популярность и туры на морскую рыбалку в Норвегии. Причем, если раньше это были опытные рыболовы, прошедшие «огонь, воду и медные трубы» на реках и озерах и захотевшие поймать своего трофейного палтуса, то постепенно акцент сместился в другую сторону: все чаще на рыбалку в Норвежском море стали ездить туристы почти без опыта ловли, и тем более морской. И возвращаются с восторгом.

А происходит это потому, что морская рыбалка в Норвегии — очень простой вид ловли, не требующий специальных знаний и навыков: 15-минутный инструктаж гида — и дело пошло. А если добавить к этому отличную организацию, условия проживания, лодки и инфраструктуру норвежских рыболовных баз, то от такой рыбалки можно получить большое удовольствие. Как готовятся и проходят такие путешествия, расскажу на примере недавнего тура небольшой группы, несколько необычной по составу, на рыболовную базу BigFishAdventure в городе Хасвик на острове Соройя севере Норвегии.

Уловы в Норвегии напрямую зависят от географии: чем северней — тем рыбы больше и она крупнее

Добраться до норвежских «северов», а в частности до городка Хасвик на острове Соройя, можно двумя путями: на автомашине и на самолете. На машине маршрут проходит через Санкт-Петербург и Выборг, далее по Финляндии (через Лапландию) и Норвегии. У поездки на автомашине несколько плюсов: бюджетно (по сравнению с самолетом), можно взять с собой много всего необходимого (на самолете дополнительный багаж довольно дорого стоит). Да и на месте машина не помешает. Минус — поездка от Москвы до Хасвика займет 2 дня с ночевкой в Финляндии. Кроме того, путь в 2400 км за рулем довольно утомителен, но тут можно «сэкономить» — доехать до Хельсинки или до Тампере (1100 и 1300 км соответственно), сесть на ночной поезд с машиной, утром выгрузиться в Лапландии и останется проехать 600-700 км (http://fishingroads.blogspot.com/2018/02/blog-post_23.html).

На самолете можно добраться за один день, но минимум с одной, а то и с несколькими пересадками. В любом случае сначала надо добраться до Осло (из Москвы есть прямой рейс, но бюджетнее, например, через Ригу), а далее либо до города Альта и дальше трансфер на автомашине или такси около 130 км до местечка Оксфьорд, откуда идет паром до Хасвика (1,5 часа). Из Альты до Хасвика можно долететь также вертолетом (4 пассажирских места), но это удовольствие не дешевое. Второй маршрут — лететь прямо до Хасвика (там есть небольшой аэропорт) с пересадкой в городе Тромсе.

Участники нашего тура были несколько ограничены во времени — на все про все было 6 дней, поэтому воспользовались авиасообщением.

Выбор рыболовной базы был не случаен. Обычно на рыбалку в Норвежское море едут группы «суровых мужиков» и инфраструктура рыболовных баз «заточена» соответствующим образом. Кроме того, такие рыболовы обычно приезжают со своим снаряжением, снастями и т. д.

Программу нашего тура можно было назвать «На рыбалку в Норвегию с папой» — двое взрослых и три подростка 6, 11 и 12 лет. Никто никогда не ловил в северных морях и, соответственно, не имели ни опыта, ни снаряжения, ни снастей. Поэтому нужно было подобрать такую рыболовную базу, где было бы все необходимое для такого тура: средства безопасности — костюмы-поплавки нужных размеров или спасжилеты, подходящие и взрослым и подросткам снасти, нужные оснастки. То есть, чтобы можно было прилететь налегке. Кроме того, нужно было как минимум двухразовое питание (на норвежских базах в апартаментах всегда есть отлично оборудованные кухни и рыболовы готовят сами), но в данном случае жалко было тратить время на готовку. В Норвегии лодками на рыболовных базах обычно управляют сами рыболовы («права» или какие-либо другие удостоверения не нужны). Но если нет опыта вождения, да к тому же и сама рыбалка не знакома, то без гида не обойтись. Причем, желательно рускоязычного.

Все эти «вводные» совместились только в одной рыболовной базе — BigFishAdventure на острове Соройя. Это одна из самых больших и продвинутых рыболовных баз на севере Норвегии: больше 50 лодок, отличная инфраструктура, апартаменты от VIP до «эконом», ресторанчик и прокат всего необходимого для рыбалки, в том числе (что нам было важно) и для подростков.

Июнь в заполярье — весна (как март в средней полосе). Поэтому погода еще не очень устойчивая. А главный враг рыболовов — ветер: выше 6-7 м/сек ловить уже трудно, хотя лодки и позволяют. Остров Соройя и с этой точки зрения очень удачный вариант — почти всегда можно найти возможность для ловли с подветренной стороны.

Нам с погодой повезло — первые два дня море было достаточно спокойное и удалось выйти на так называемый шельф — переход в 15-20 км от берега большого «мелководного» (70-80 м) плато на большие глубины, вдоль которого движутся воды Гольфстрима и где держится много рыбы — в основном трески и сайды.

Как я уже говорил, ловля в море в отвес настолько простая и незатейливая, что уже через 10-15 минут в лодке оказались первые «трофеи»

На норвежских рыболовных базах лодки обязательно укомплектованы необходимой электроникой: навигатором и эхолотом, который помогает найти рыбу. Однако по сторонам смотреть тоже полезно: крупная рыба, охотясь, «выдавливает» снизу к поверхности стайки мелочи на радость чайкам. А для рыболовов такой «чаечник» - указатель места ловли.

Рыба в таких местах клюет жадно: попадались и «дуплеты», и «крупнячок»

Но рыбу мало поймать, улов нужно еще и обработать. На рыболовной базе BigFishAdventure (как, впрочем, и на других), для этого есть специальное помещение с необходимым оборудованием.

После двух дней ловли трески мы решили переключиться на зубатку и палтуса. У Соройи эту рыбу ловят в других местах – на выходах из фьордов и на каменистых плато с глубинами 20-70 м. Зубатку, зная ее повадки и места обитания, поймать не сложно.

А вот поймать палтуса – это всегда лотерея. Более или менее уверенно можно ловить палтусят незачетного размера (по норвежским правилам палтус менее 80 см должен быть отпущен). Нам «счастливый билетик» вытащить не удалось, а несколько «малышей» все же попались и были отпущены «с миром»

В целом поездка получилась интересной и насыщенной, а для первой норвежской рыбалки – особенно. Отличные условия проживания и питания, удобные и надежные лодки, хорошая инфраструктура, прекрасное отношение. Уловы тоже были неплохие. А подростки были просто в восторге – их можно и нужно брать с собой на такие рыболовные приключения. Что касается стоимости такого тура, то в бюджетном варианте она сопоставима (а иногда и ниже), стоимости аналогичной недельной поездки, например, на рыболовную базу в Дельту Волги