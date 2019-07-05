В Нижнем Тагиле более десятка человек приняли участие в туристическом квесте
Туристический проект «Прошагай город. Мосты Нижнего Тагила» прошёл 5 июля и собрал 15 участников. Основной целью проекта является привлечение в моногорода российских и зарубежных туристов, а также развитие экспорта туруслуг, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
Участниками квеста стали подростки бизнес-лагеря УИПК «21 век» и учащиеся шестого класса школы № 44. Разделенные на две команды, они в сопровождении организаторов отправились на разгадку тайны пяти мостов. Для того чтобы пройти квест его участникам пришлось применить не только сообразительность, но и свои знания об истории города, инженерную смекалку и умение работать в команде. Также по итогам квеста участники дополнили фотографии объектов города на Google-картах и написали комментарии к ним.
Победителем стала команда из школы № 44, они выиграли главный приз мероприятия — открытки с видами Нижнего Тагила и карты Свердловской области. По словам участников сегодняшнего квеста, многие задания им показались очень сложными и интересными одновременно.
Помимо Нижнего Тагила к проведению данного мероприятия на данный момент подключились уже 55 моногородов России.