В Нижнем Тагиле более десятка человек приняли участие в туристическом квесте

Участниками квеста стали подростки бизнес-лагеря УИПК «21 век» и учащиеся шестого класса школы № 44. Разделенные на две команды, они в сопровождении организаторов отправились на разгадку тайны пяти мостов. Для того чтобы пройти квест его участникам пришлось применить не только сообразительность, но и свои знания об истории города, инженерную смекалку и умение работать в команде. Также по итогам квеста участники дополнили фотографии объектов города на Google-картах и написали комментарии к ним.