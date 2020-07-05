«Многоразовая, одноразовая маска»: Мясников из «Уральских пельменей» спел о карантине
Сегодня, 14:22Свободное времяФото: скрин видео Вячеслава Мясникова
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Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников написал песню о новом изобретении россиян — многоразовой маске против коронавируса. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
В песне уральского артиста говорится, что россияне во время пандемии коронавируса сделали одноразовые медицинские маски многоразовыми.
Многоразовая, одноразовая маска для защиты просто сказка — на веревочке синий дерматин — экземпляр на весь карантин, поет Мясников.
Вячеслав Мясников также отметил, что некоторые люди носят маски на подбородках или все время носят в карманах:
Она немного в кармане полежит, и микроб с нее убежит. Теперь можно не переживать. Можно снова эту маску надевать.
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Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)
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