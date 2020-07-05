«Многоразовая, одноразовая маска»: Мясников из «Уральских пельменей» спел о карантине

В песне уральского артиста говорится, что россияне во время пандемии коронавируса сделали одноразовые медицинские маски многоразовыми.

Многоразовая, одноразовая маска для защиты просто сказка — на веревочке синий дерматин — экземпляр на весь карантин, поет Мясников.

Вячеслав Мясников также отметил, что некоторые люди носят маски на подбородках или все время носят в карманах: