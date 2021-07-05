Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург

В рамках проекта «Универсальный человек» впервые в Екатеринбурге будут представлены оригиналы работ Леонардо да Винчи. Он включает в себя сразу несколько блоков: гений, человек; представить весь мир; мечта о полете; между идеалом и реальностью: образы Леонардо. С помощью работ, которые хранятся в Королевской библиотеке Турина, ценители искусства смогут оценить многоплановость творческой деятельности художника. В ней сочетаются научные эксперименты, философское миропонимание автора, художественное творчество и наблюдения за миром.