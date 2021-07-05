Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург

Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург
Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург
5 июля, 17:39Свободное времяФото: ИА "Уральский меридиан"
Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург. В арт-галерее Ельцин Центра 5 июля откроется выставка работ художника. Она пройдет в рамках культурной программы «ИННОПРОМа 2021». Страной-партнером выставки станет Италия.

В рамках проекта «Универсальный человек» впервые в Екатеринбурге будут представлены оригиналы работ Леонардо да Винчи. Он включает в себя сразу несколько блоков: гений, человек; представить весь мир; мечта о полете; между идеалом и реальностью: образы Леонардо. С помощью работ, которые хранятся в Королевской библиотеке Турина, ценители искусства смогут оценить многоплановость творческой деятельности художника. В ней сочетаются научные эксперименты, философское миропонимание автора, художественное творчество и наблюдения за миром.

Сегодня мы представляем выставку Леонардо да Винчи «Универсальный человек», рисунки из Турина. Выставка готовилась на протяжении долгого времени и это громкое, эпохальное событие для Екатеринбурга, поделился руководитель арт-галерии Ельцин-центра Илья Шипиловских с ИА «Уральский меридиан».

Фото:ИА «Уральский меридиан»

В экспозицию войдут два произведения: подлинник «Портрет девушки» Леонардо да Винчи (около 1510 г.) и «Кодекс о полете птиц» — издание знаменитого произведения да Винчи подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати.

Реконструкция работы — «Летательный аппарат с маховыми крыльями» (1952-1953) и «Конструкция крыла» (1953) из Национального музея науки и технологии в Милане. Анимированная видеоинсталляция «Когда замыслы обретают форму. Кодекс о полете птиц Леонардо да Винчи» создана итальянским new media-художником Францем Фишналлером.

Также будут представлены репродукции работ да Винчи из коллекций Королевских музеев Турина.

Екатеринбуржцы, глядя на одну работу, смогут прикоснуться к гению мастера. Человека из-за искусства которого, мы все чувствуем что-то особенное, когда слышим слово художник. Высшее мастерство, внимание к деталям, аналитический склад, который был свойственен этому мастеру. Он в каждом квадратном сантиметре этого рисунка кричит, что это нечто совершенное и потрясающее, рассказал Илья.

Фото:ИА «Уральский меридиан»

Кроме того, молодой человек сообщил, что при подготовке к выставке возникли трудности с доставкой работ в Екатеринбург из-за коронавирусных ограничений. Однако все трудности были преодолены и они доставлены в Ельцин Центр.

Выставка будет проведена с соблюдением всех ограничительных мер. В арт-галерее могут находиться 100 человек, а сотрудники проходят тесты. Масочный и дистанционный режим будут контролировать волонтеры и администрация.

Напомним, культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», старт которого планировался много лет открылся в Екатеринбурге. В нем объединены временные выставки из Государственного Эрмитажа и постоянная экспозиция с экспонатами.

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