Чествование Невьянской наклонной башни прошло на Урале

Это уже 16-й по счёту День башни в уральском городке. Из года в год праздник привлекает всё больше туристов. Из традиционного городского праздника Чествование наклонной башни превратилось в событие регионального значения: в Невьянск приехали гости из других городов, регионов и даже стран.

Для гостей организаторы подготовили масштабную программу. Помимо десятков палаток с сувенирами, детскими игрушками, питанием и работами мастеров на территории музея расположились аттракционы.

У подножия башни расположилась выставка «Дары Невьянскому музею»: гости могли увидеть, какие подарки делались музею в разные годы.

Работали для желающих и традиционные аттракционы «Монетный двор», где каждый мог выковать себе монетку на память, и «Прииск», где туристы могли почувствовать себя добытчиками золота, промывая песок.

Также на поляне перед именинницей сотрудники музея проводили игру «Легенды и тайны Невьянской башни» и настольную игру «Легенды старого Невьянска».

Для туристов разных возрастов действовала интерактивная программа, среди которой игры «Узник», «Закрутиха», «Самоцветные каменья» и «В Демидовском подземелье».

Для маленьких зрителей работал Пальчиковый театр, мозаика и рисунки.

Конечно, был открыт доступ на башню: туристы принимали участие в экскурсиях. Наибольшей популярностью пользуется «слуховая комната», где люди могли пошептаться из разных углов, а также этаж, где расположен часовой механизм.

На главной сцене днём прошёл танцевальный мастер-класс от местной школы танцев.

А вскоре перед зрителями появились рыцари и устроили настоящий поединок.

Музыкальная часть празднования началась с ансамбля «Мастера»: ребята с народными инструментами и плясками исполнили известные хиты. Не обошлось и без интерактива со зрителями. В течение вечера на сцену неоднократно выходили скрипачки из дуэта «Кипарис».

Следующей на очереди оказалась невьянская рок-группа «Один на один». Музыканты взбудоражили зрителей мощной игрой, а в завершение выступления исполнили песню «Сансара», включив на главном экране фотографии семей из Невьянска.

Екатеринбургская кавер-группа «Нелегалы» сыграла зарубежные и российские хиты. Невьянцы к этому времени раскрепостились и стали танцевать.

На улице тем временем стемнело, и ведущий Евгений Кожевин попросил гостей включить фонарики на телефонах, чтобы встретить следующих музыкантов – группу «Братья Грим». На этот раз на Среднем Урале побывал Константин Бурдаев. Ранее его брат выступал в Нижнем Тагиле на Фестивале рыжих. Брат Грим вместе с музыкантами исполнил песни из репертуара группы. Не раз Константин выходил к зрителям, заводил толпу и пел знакомые многим песни.

После часового выступления российской группы на улице уже достаточно стемнело. Организаторы дали старт лазерному шоу: на большом экране была показана история башни. Затем над Невьянским прудом прогремел салют. В социальных сетях невьянцы писали, что это один из самых красивых фейерверков, которые им приходилось видеть.

Просто феерично отмечают в Невьянске «День наклонной башни». Здесь вам и звёзды «Братья Грим», и лазерное и световое шоу, и фейерверк! Друзья, призываю! В следующем году не пропустите это событие. Правда, очень понравилось!пишет в Инстаграм Наталья Веденкина.

Никогда бы не подумала, что в Невьянске возможен такой праздник! пишет Катя Трегубова в Инстаграм.

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