Интрига и новые проекты: драмтеатр Нижнего Тагила готовится к новому сезону

10 августа в театре состоится городское собрание ко Дню города-2018, а днём позже на площадке «Театрограда» пройдёт шесть спектаклей. По три сказки покажут артисты драмтеатра и театра кукол.

В сентябре пройдет театральная лаборатория, на которой несколько молодых режиссёров создадут эскизы спектаклей. В 2017 году таким образом в свет вышли «Случай на станции Кочетковка» и «Земля Эльзы».