Интрига и новые проекты: драмтеатр Нижнего Тагила готовится к новому сезону
Актеры и сотрудники Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка готовятся к важным городским событиям, новым проектам и открытию следующего творческого сезона.
10 августа в театре состоится городское собрание ко Дню города-2018, а днём позже на площадке «Театрограда» пройдёт шесть спектаклей. По три сказки покажут артисты драмтеатра и театра кукол.
В сентябре пройдет театральная лаборатория, на которой несколько молодых режиссёров создадут эскизы спектаклей. В 2017 году таким образом в свет вышли «Случай на станции Кочетковка» и «Земля Эльзы».
Новый театральный сезон откроется 28 сентября. В этот день для зрителей будет показан спектакль «Трамвай «Желание»», представленный в апреле 2017 года. До конца года тагильчан порадуют двумя премьерами: в начале года состоится премьера нового спектакля для взрослой аудитории, а в декабре – новогодняя сказка для юных зрителей. Названия премьер пока держатся в секрете.