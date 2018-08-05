РПЦ составила методичку для священников-блогеров

РПЦ составила инструкцию для священнослужителей. В ней говорится о том, как вести свой видеоблог и зарабатывать на нем.
Методические рекомендации по ведению видеоблога опубликованы на сайте Русской православной церкви. В рекомендациях сказано, что интернет является площадкой для проповедей по всему миру. Священники не должны публиковать посты, которые могут унизить других людей, высмеивать их недостатки, использовать оскорбительные клички.
Православный видеоблогер в священном сане должен помнить о высокой степени ответственности перед Богом и людьми за свои слова, поведение и вид, говорится в документе.
Священнослужителям-блогерам стоит избегать тем, которые могут внести раздор между православными.
Отдельным пунктом прописано о заработке в Сети. В документе говорится, что получение денег за свой труд не является грехом и это может стать для священников возможностью дополнительного заработка. Также деньги могут понадобиться на то, чтобы покрыть расходы на развитие собственного канала, покупку аппаратуры и т.д.