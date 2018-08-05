РПЦ составила методичку для священников-блогеров

Методические рекомендации по ведению видеоблога опубликованы на сайте Русской православной церкви. В рекомендациях сказано, что интернет является площадкой для проповедей по всему миру. Священники не должны публиковать посты, которые могут унизить других людей, высмеивать их недостатки, использовать оскорбительные клички.

Православный видеоблогер в священном сане должен помнить о высокой степени ответственности перед Богом и людьми за свои слова, поведение и вид, говорится в документе.

Священнослужителям-блогерам стоит избегать тем, которые могут внести раздор между православными.