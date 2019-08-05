Хранящуюся в ирбитском музее картину Рубенса проверят на подлинность в Эрмитаже
Картина Рубенса «Положение во гроб», которая хранится в Ирбите, пройдет дополнительную экспертизу в Эрмитаже, пишет ТАСС.
Эрмитаж потребовал провести дополнительную экспертизу на подлинность. Презентация картины планировалась на сентябрь, однако из-за экспертизы ее придется отложить. Об этом рассказал директор ирбитского музея Валерий Карпов.
Также директор музея сообщил, что официального подтверждения подлинности картины Рубенса не получено. Дата проведения экспертизы также пока неизвестна.
Напомним, картина «Положение во гроб» была передана Эрмитажем ирбитскому музею в 1976 году. Подозрение в подлинности картины появилось во время реставрации полотна в 2017 году. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности полотна от экспертов Эрмитажа.
В 2012 году еще одна картина Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» из собрания Ирбитского изо, считавшееся копией, было признано оригиналом.