Хранящуюся в ирбитском музее картину Рубенса проверят на подлинность в Эрмитаже

Эрмитаж потребовал провести дополнительную экспертизу на подлинность. Презентация картины планировалась на сентябрь, однако из-за экспертизы ее придется отложить. Об этом рассказал директор ирбитского музея Валерий Карпов.

Также директор музея сообщил, что официального подтверждения подлинности картины Рубенса не получено. Дата проведения экспертизы также пока неизвестна.

Напомним, картина «Положение во гроб» была передана Эрмитажем ирбитскому музею в 1976 году. Подозрение в подлинности картины появилось во время реставрации полотна в 2017 году. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности полотна от экспертов Эрмитажа.