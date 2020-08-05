В центре Нижнего Тагила «поселились» три медведя
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В Нижнем Тагиле на круговом движении на проспектах Мира и Строителей установили арт-объект ко Дню города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал TagilCity.ru, что медведи покрыты материалом, похожим на искусственный газон.
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Рядом с конструкцией посадили цветы, позднее вокруг высадим еще цветы, пояснил Васильев.
Будут ли в городе устанавливать еще какие-либо украшения пока неизвестно. В комментариях к снимкам медведей тагильчане пишут о красоте арт-объекта.
Я в восторге! Украшает город и настроение поднимает, написала Татьяна.
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