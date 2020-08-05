В центре Нижнего Тагила «поселились» три медведя

Рядом с конструкцией посадили цветы, позднее вокруг высадим еще цветы, пояснил Васильев.

Будут ли в городе устанавливать еще какие-либо украшения пока неизвестно. В комментариях к снимкам медведей тагильчане пишут о красоте арт-объекта.