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#домахорошо
4 650 тагильчан смогут побывать на Дне танкиста на Старателе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 650 тагильчан смогут побывать на Дне танкиста на Старателе

Сегодня, 20:50Свободное время
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