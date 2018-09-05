4 650 тагильчан смогут побывать на Дне танкиста на Старателе

4 650 тагильчн смогут посетить полигон «НТИИМ» в Нижнем Тагиле. Все желающие смогут увидеть концертные представления на двух площадках на Вагонке.
В Нижнем Тагиле прошло обсуждение организации празднования Дня танкиста, которое состоится 8 сентября на трех площадках.
Представители городских структур и организаторы мероприятия отчитались перед временно исполняющим обязанности главы города Владиславом Пинаевым. Они доложили о ходе подготовки к празднованию.
Было отмечено, что все вопросы решаются в организационном порядке. Для тагильчан будут созданы все условия для удобства и комфортного пребывания. Мероприятие пройдет на трех площадках - полигоне ФКП «НТИИМ», на Вагонке - на Площади Славы и у ДК им. Окунева. 4 650 билетов выделено для работников тагильских предприятий для посещения мероприятия на полигоне. Посетить мероприятия в Дзержинском районе сможет любой желающий.
Для тагильчан будут организованы точки продажи сувенирной продукции, дополнительные транспортные маршруты для тех, кто отправится на полигон, а также дополнительные трамваи для жителей города, которые будут добираться домой после праздничного салюта в Дзержинском районе.