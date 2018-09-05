4 650 тагильчан смогут побывать на Дне танкиста на Старателе

Было отмечено, что все вопросы решаются в организационном порядке. Для тагильчан будут созданы все условия для удобства и комфортного пребывания. Мероприятие пройдет на трех площадках - полигоне ФКП «НТИИМ», на Вагонке - на Площади Славы и у ДК им. Окунева. 4 650 билетов выделено для работников тагильских предприятий для посещения мероприятия на полигоне. Посетить мероприятия в Дзержинском районе сможет любой желающий.