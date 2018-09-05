Актёры Молодёжного театра Нижнего Тагила подвели итоги летнего сезона

За время летних каникул актёры нижнетагильского Молодёжного театра сыграли 35 спектаклей для 4 000 детей. Артисты выступали с выездом в детских загородных лагерях и побывали в Верхней Салде и Кировграде.

На данный момент ведётся подготовка к празднованию 25-летия театра. С 17 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будет проходить выставка, посвящённая этой дате, сообщает «Тагильский рабочий».