Актёры Молодёжного театра Нижнего Тагила подвели итоги летнего сезона

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несмотря на продолжающийся ремонт в Молодёжном театре Нижнего Тагила актёры продолжают вести активную творческую жизнь – они выступали с выездными спектаклями в других городах и готовятся отметить 25-летие.
Сюжеты: Нижний Тагил
За время летних каникул актёры нижнетагильского Молодёжного театра сыграли 35 спектаклей для 4 000 детей. Артисты выступали с выездом в детских загородных лагерях и побывали в Верхней Салде и Кировграде.
На данный момент ведётся подготовка к празднованию 25-летия театра. С 17 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будет проходить выставка, посвящённая этой дате, сообщает «Тагильский рабочий».
У нас прошла ревизия пожарной сигнализации, идёт ремонт кровли. В здании достаточно шумно, но это вовсе не мешает нам продолжать творческую работу. Мы организовываем читки пьес, готовимся к юбилейному сезону и строим планы на предстоящий год,рассказал художественный руководитель Молодёжного театра, заслуженный артист РФ Владимир Вейде.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей