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Юный тагильский робототехник получил премию Аммоса Черепанова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юный тагильский робототехник получил премию Аммоса Черепанова

Сегодня, 06:00Свободное время
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