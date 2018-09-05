Юный тагильский робототехник получил премию Аммоса Черепанова

Получивший награду Егор Ермаков, серьёзно увлечён созданием и программированием роботов, является участником большого числа соревнований международного уровня. В составе сборной России Егор будет защищать честь страны на всемирной олимпиаде по робототехнике, которая пройдёт в ноябре в Таиланде.