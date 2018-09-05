Юный тагильский робототехник получил премию Аммоса Черепанова

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Премия за особые достижения в техническом творчестве досталась учащемуся гимназии №18 Нижнего Тагила Егору Ермакову. Мальчик представлял город, область и страну на соревнованиях различного уровня, а в ноябре отправится на всемирную робоолимпиаду в Таиланд.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 сентября в музее «Дом Черепановых» вручили премию Аммоса Черепанова.
Получивший награду Егор Ермаков, серьёзно увлечён созданием и программированием роботов, является участником большого числа соревнований международного уровня. В составе сборной России Егор будет защищать честь страны на всемирной олимпиаде по робототехнике, которая пройдёт в ноябре в Таиланде.
Как сообщает «Тагильский рабочий», часть премии за особые достижения в техническом творчестве в размере 25 тыс. рублей будет потрачена на закупку новых датчиков для роботов.
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