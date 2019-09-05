В Нижнем Тагиле стартовал конкурс для мастеров по декоративно-прикладному искусству
Сегодня, 20:20Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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5 сентября в музее-заповеднике Нижнего Тагила открылась выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-прикладному искусству», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году мастера представят свои работы в номинации «Художественная обработка текстиля». На конкурс представлено около 150 работ от 30 участников. Выставка проработает до середины ноября.
Лучших мастеров по художественной обработке выберет жюри. Посетители выставки могут отдать голос за наиболее понравившуюся работу. По результатам зрительского голосования будет выявлен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
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