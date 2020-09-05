Астрологи советуют сесть на диету некоторым знакам зодиака 6 сентября

Весы

У вас оптимистичный настрой и вы даже не думаете о возможных преградах. Это хорошо, но старайтесь реально оценить свои силы, чтобы в результате не пришлось разочаровываться. Могут быть проблемы с финансами, но они временные. В семье тоже могут возникать сложности, однако вам удастся найти решение. В деловом сотрудничестве стоит быть аккуратнее, потому что есть риск ввязаться в авантюру, которая нанесет значительный ущерб. Если человек не вызывает у вас доверия, то присмотритесь к нему еще. Если вы давно планировали коррекцию фигуры или операцию, то пора бы этим заняться. Все процедуры пройдут успешно.