Астрологи советуют сесть на диету некоторым знакам зодиака 6 сентября

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит сесть на диету, поголодать или заняться спортом 5 сентября. Кроме того, некоторых ожидают проблемы в семье.

Овен День обещает быть интересным. Во многих делах вас ожидает успех, а интуиция помогает понять, за что лучше браться в первую очередь. Появится возможность решить проблемы, которые появились не так давно. Вечер порадует приятными совпадениями. На работе не стоит проявлять упрямство. Кроме того, не начинайте новые проекты. Возможно, ближе к вечеру вы почувствуете себя вымотанным. Это сказывается загруженный день. Благоприятное время для чистки организма. Поэтому откажитесь от плотного ужина, отдавая предпочтение легкой еде. Телец Утро будет беспокойным. Возможны проблемы в общении. Вам будет сложнее достичь взаимопонимания с окружающими. В отношениях и общении подсказки интуиции не всегда точны. Уже к обеду влияние позитивных тенденций усилится. Это вы почувствуете — вам захочется начать какие-то новые дела, воплотить в жизнь идеи. В целом день пройдет удачно. Начальство оценит ваши старания, а коллеги будут прислушиваться. Будьте аккуратнее с колющими предметами. Есть риск получить травму, которая будет долго заживать. Откажитесь от физических нагрузок вечером, иначе вам будет сложно заснуть. Если у вас есть проблемы в личной жизни, то обязательно займитесь их решением. У вас все получится. Близнецы Не все дела получается сделать быстро, а потому запаситесь терпением. Возможно, придется что-то делать на ходу. Иногда информации поступает настолько много, то становится страшно что-то забыть. Однако все у вас получится. Вечером астрологи предсказывают приятные встречи и интересные разговоры. На работе у вас могут попросить помощи. Основную массу дел планируйте на первую половину дня, так как именно на нее приходится пик активности. День благоприятен для занятий спортом. Рак В эти сутки может многое измениться. Происходящие события окажутся неожиданными. Вас ничего не застанет врасплох, так как интуиция вам подсказывает, к чему готовиться. Даже если вокруг нервная обстановка, вы все равно не теряете равновесия и сохраняете хладнокровие. На работе вас ожидает удача. Вам везет во всем. Пользуйтесь расположением звезд, пока есть возможность. Астрологи не советуют экспериментировать со своей внешностью. Пока лучше оставить все как есть, чтобы не пришлось жалеть о содеянном. Лев День не очень простой, но и не плохой тоже. Он подходит для завершения дел, которые ранее были начаты, решения беспокоивших вопросов. От вас не скроется ни одна мелочь, так как вы внимательны и стараетесь ничего не упустить. У вас получается ладить с любым человеком. Ваша уверенность располагает. Однако не стоит ждать, что вашу активность оценят по достоинству. Так что не слишком старайтесь выделиться. Астрологи советуют сесть на диету или устроить разгрузочный день. Дева День будет плодотворным. Он подходит для встреч с потенциальными партнерами и возможными союзниками. Если у вас будут возникать разногласия с близкими, то вам быстро удастся найти решение. Возможно, вы получите хорошие новости на работе. Новые идеи рекомендуется воплощать скорее в жизнь. Сейчас как раз для этого самое время. Постарайтесь своему организму устроить хорошую встряску. Например, откажитесь от еды и перейдите на день на обильное питье. Занятия спортом, особенно командные, тоже будут как нельзя кстати. Весы У вас оптимистичный настрой и вы даже не думаете о возможных преградах. Это хорошо, но старайтесь реально оценить свои силы, чтобы в результате не пришлось разочаровываться. Могут быть проблемы с финансами, но они временные. В семье тоже могут возникать сложности, однако вам удастся найти решение. В деловом сотрудничестве стоит быть аккуратнее, потому что есть риск ввязаться в авантюру, которая нанесет значительный ущерб. Если человек не вызывает у вас доверия, то присмотритесь к нему еще. Если вы давно планировали коррекцию фигуры или операцию, то пора бы этим заняться. Все процедуры пройдут успешно. Скорпион Первая половина дня будет спокойной, но не очень плодотворной. Это время подходит для завершения дел, начатых раньше. Они не потребуют от вас больших усилий. За новые задачи лучше приниматься после обеда. Это позволит добиться нужного результата. На работе старайтесь все держать под контролем и ни на кого не перекладывать свою работу. Если ваша работа творческая или деятельность предполагает свободный график, то возможен публичный успех. Особенное внимание уделите печени и желудку, они в этот день будут ослаблены. По возможности стоит нанести визит ко врачу. Стрелец Старайтесь во всем навести порядок. Он вам особенно нужен. Это относится даже к мелочам. Решения не принимайте в спешке. Хорошо обдумывайте каждый свой шаг. Вам будет сложно держать себя в руках при общении с близкими, но вряд ли у вас будут серьезные разногласия. На работе вам откроются новые перспективы. Вечером рекомендуется хорошо отдохнуть — сходить на массаж или косметические процедуры. В вас будет много энергии, но только старайтесь избегать эмоциональных всплесков. Козерог День подходит для новых дел. Вы быстро во всем будете разбираться и понимать, как именно поступить, чтобы получить нужный результат без лишних усилий. Общий язык с окружающими вам легко находить. Возможны приятные сюрпризы, в том числе и романтические. На работе вы погрузитесь в рутину, вам будет не хватать общения. К вечеру вы откажетесь от многих дел и решите передохнуть. Рекомендуется провести приятный вечер в кругу семьи, посетить косметолога или сделать массаж. Водолей Если у вас на первую половину дня запланирован важные дела, то будьте готовы к тому, что все может пойти не так, как вы рассчитываете. Возможны какие-то задержки, происшествия или неудачные совпадения. Несмотря на это вам удастся со всем справиться. Во второй половине дня рекомендуется начинать новые дела. Возможны перемены к лучшему в отношениях. На работе не ждите, что все будет происходить идеально. Рекомендуется заняться спортом, в частности, бегом. Рыбы Астрологи предсказывают, что начнется день легко и интересно. Запоминайте все идеи, которые появляются в это время. Даже если они слишком смелые. Возможно, скоро появится шанс воплотить в жизнь задуманное. Вторая половина дня проходит намного спокойнее. Большая ее часть будет посвящена рутинной работе, но вы получите от них удовольствие. Кроме того, результат вас очень порадует. День подходит для смены внешности. Любые эксперименты пройдут удачно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter