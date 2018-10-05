48 команд в Нижнем Тагиле принимают участие в соревнованиях для юных спасателей
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В Нижнем Тагиле 48 команд со всех школ города принимают участие в соревнованиях для юных спасателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходят в три дня. Сначала в районах. Центральной площадкой стала Лисья гора, здесь соревнуются ребята из школы №50, гимназии №18 и СЮТа.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
На дистанции 14 этапов. На каждом из них жюри записывает время и штрафные баллы за прохождение.
Команды, показавшие лучший результат, будут участвовать в городских соревнованиях в мае, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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