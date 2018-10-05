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48 команд в Нижнем Тагиле принимают участие в соревнованиях для юных спасателей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 10 04 133743 www.youtube.com

48 команд в Нижнем Тагиле принимают участие в соревнованиях для юных спасателей

Сегодня, 06:00Свободное время
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