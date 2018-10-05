48 команд в Нижнем Тагиле принимают участие в соревнованиях для юных спасателей

Соревнования проходят в три дня. Сначала в районах. Центральной площадкой стала Лисья гора, здесь соревнуются ребята из школы №50, гимназии №18 и СЮТа.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»

На дистанции 14 этапов. На каждом из них жюри записывает время и штрафные баллы за прохождение.