Молодежь Нижнего Тагила сможет получить возможность бесплатного обучения бизнесу
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Тагильчане в возрасте от 16 до 35 лет смогут принять участие в областном конкурсе бизнес-идей «Молодежь планирует бизнес-2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс бизнес-идей анонсировал региональный фонд поддержки предпринимательства и министерство инвестиций Свердловской области.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Работы участников будут принимать в формате описания бизнес-идей. Проекты будут оцениваться по уникальности и экономической состоятельности. Заявки принимаются до 23 ноября. Победитель получит 300 тыс. рублей для обучения на курсах предпринимательства, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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