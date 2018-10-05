Обложки личных профилей появились в социальной сети «Одноклассники»

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Пользователи социальной сети «Одноклассники» получили возможность для украшения и персонализации личной страницы. Теперь можно установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии.
Представители «Одноклассников» отмечают, что нововведение даст пользователям возможность сделать личные страницы более привлекательными и интересными для всех друзей. Также обложки можно использовать для того, чтобы творчески подойти к поздравлению близких с праздником или привлечь внимание к важному событию.
Установка обложки доступна на всех устройствах и со всех версий социальной сети. Информация о новых возможностях по оформлению личной страницы уже включена в раздел «Помощь», где с ней могут ознакомиться все желающие.
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