Обложки личных профилей появились в социальной сети «Одноклассники»

Представители «Одноклассников» отмечают, что нововведение даст пользователям возможность сделать личные страницы более привлекательными и интересными для всех друзей. Также обложки можно использовать для того, чтобы творчески подойти к поздравлению близких с праздником или привлечь внимание к важному событию.