Тагильчание рассказали о своем опыте участия в грантовых конкурсах для молодежи

К примеру, студентка Елена Жижанова рассказала о том, как она участвовала в различных конкурсах. Благодаря этому девушка смогла пройти обучение в специализированной школе танцев и теперь сможет преподавать танцы людям с ОВЗ.

Учащиеся образовательных учреждений и представители работающей молодежи ежегодно участвуют в работе различных форумов. Тагильчанка Ксения Белынцева принимала участие в форуме «Утро-2017» и «Территория смыслов на Клязьме». Теперь Ксения делится опытом с другими молодыми людьми в создании социально значимых проектов в городе.

Также на собрании врио главы города Владислав Пинаев вручил награды победителям «Молодежного экологического десанта» и призеров II городского конкурса «Твоя инициатива».

По сообщению пресс-службы администрации города, поздравляя молодых людей, Владислав Пинаев отметил, что поддержка инициативной молодежи очень важна.