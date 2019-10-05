Комик из Екатеринбурга выступил в «Открытом микрофоне» на ТНТ
Сегодня, 12:42Свободное времяФото: Группа Вконтакте ТНТ | Екатеринбург
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Вечером 5 октября вышел очередной выпуск шоу «Открытый микрофон», где выступают стендап-комики перед популярными юмористами. Главный приз конкурса — три миллиона рублей. В этом же выпуске выступил комик из Екатеринбурга Лев Еременко.
Я немного волновался, но все прошло хорошо, и я попал в команду к Нурлану Сабуровурассказывает Лев.
На выступление комика реакция была хорошей: почти все в зале смеялись над его шутками.
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