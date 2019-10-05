Про школу-дворец из Екатеринбурга рассказали на «Первом канале»

Бизнесмен Андрей Симановский помог с ремонтом школы в качестве благодарности. Он и его сестра учились в ней, а отец участвовал в строительстверассказала телеведущим Анастасия Лукичева, помощник бизнесмена.

Также в студии присутствовала начальник управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Ирина Соколовская.

После спонсорского ремонта школа стала похожа на "дворец". В холле первого этажа расположились красивые люстры, лепнина, позолоченные элементы. Также бизнесмен отремонтировал уборную и несколько кабинетов.

Школа благодаря своему оригинальному интерьеру попала в иностранные СМИ, где ее сравнили с Версалем или Зимним дворцом в Санкт-Петербурге.