Тагильчане прогуляются с фонариками по улицам города

Традиционный вечерний поход с фонариками в седьмой раз пройдет 23 октября 2021 года в Нижнем Тагиле. Мероприятие «Тагильский светлячок» организовано туристическим клубом «Азимут» при содействии администрации города.

Общегородская прогулка с фонариками «Тагильский светлячок» собирает ежегодно любителей городских тайн и активного отдыха, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила. Организаторы каждый раз предлагают новые маршруты, но оставляют экскурсионную составляющую. 23 октября 2021 года тагильчанам предлагается пешая прогулка от железнодорожного вокзала до сквера Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Маршрут пройдет по улице Садовая и проспекту Ленина. В конце мероприятия горожан ждет викторина. Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила На финише прогулки также пройдет подведение итогов школьного фотоконкурса «Я в моменте», в котором еще успеют принять участие школьники классов, активно и познавательно проводящих свободное время. Начало «Тагильского светлячка» состоится 18:00–19:00 на привокзальной площади у ресторана «Chicken House». Напомним, традиционный краеведческий поход «Тагильский светлячок» проводился в первую субботу февраля в Нижнем Тагиле. Но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, нынешнее мероприятие было перенесено на октябрь. Традиционный поход с фонариками «Тагильский светлячок» перенесен из-за COVID-19

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