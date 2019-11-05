Праздники, концерты и викторины прошли в Нижнем Тагиле в День народного единства
Сегодня, 19:13Свободное времяФото: Кривоноженков А.В.
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В период с 15 октября по 7 ноября в Нижнем Тагиле проходили мероприятия, посвященные Дню народного единства, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне праздника в учреждениях допобразования прошли викторины и игровые программы. В доме культуры поселка Сухоложский организовали выставку рисунков «Хоровод дружбы», а также экспозицию из фотографий и книг «Согласие. Единство. Вера».
В посёлке Уралец в честь Дня народного единства прошло спортивное мероприятие, в Серебрянке – праздник мира и добра.
В Усть-Утке 4 ноября состоялся торжественный митинг у памятника «Единению России». Также там была организована концертная программа.
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