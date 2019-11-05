Праздники, концерты и викторины прошли в Нижнем Тагиле в День народного единства

Накануне праздника в учреждениях допобразования прошли викторины и игровые программы. В доме культуры поселка Сухоложский организовали выставку рисунков «Хоровод дружбы», а также экспозицию из фотографий и книг «Согласие. Единство. Вера».

В посёлке Уралец в честь Дня народного единства прошло спортивное мероприятие, в Серебрянке – праздник мира и добра.