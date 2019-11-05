В заброшенной больнице Екатеринбурга начались съемки фильма Алексея Федорчеко

Новая картина режиссера «Войны Анны» посвящена отношениям России и Кавказа. Съемки проходят в заброшенной больнице в Зеленой роще. По словам режиссера, весной съемки перенесут на Кавказ. Также Федорченко рассказал, что часть актеров утверждена, но кастинг еще идет.