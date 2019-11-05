В заброшенной больнице Екатеринбурга начались съемки фильма Алексея Федорчеко
Сегодня, 20:35Свободное времяФото: Е1
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В Екатеринбурге проходят съемки фильма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Новая картина режиссера «Войны Анны» посвящена отношениям России и Кавказа. Съемки проходят в заброшенной больнице в Зеленой роще. По словам режиссера, весной съемки перенесут на Кавказ. Также Федорченко рассказал, что часть актеров утверждена, но кастинг еще идет.
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Надеюсь, что звезд не будет, сказал режиссер.
Планируется, что съемки картины закончатся к концу 2020 года.
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