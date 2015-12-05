В Нижнем Тагиле в парке Бондина открылся каток, уже можно кататься на коньках (ФОТО)

Каток полностью готов к встрече гостей. После прошедшего снегопада некоторые тагильчане решили с пользой провести время и поспешили на лёд. Прийти кататься могут все желающие, даже те, у кого нет своих коньков. К их услугам работает прокат.

Со своими коньками всего за 50 рублей можно кататься пока не надоест. К сожалению, из-за погоды не удалось запустить в работу ледовые горки, они порадуют тагильчан позднее.

Парк готов принять горожан в будние дни с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 21:00. В понедельник каток не работает.

Мы очень надеемся, что тагильчане не обделят наш парк своим вниманием. Мы ждём их сегодня, 5 декабря, в 17:00 на открытие зимнего сезона. Приходите, будет весело зовут тагильчан работники парка.

Парк имени Бондина был заложен на берегу тагильского пруда ещё в 1806 году, его изначальное название «Господский сад». Своё современное название он получил в 1947 году в честь тагильского писателя Алексея Петровича Бондина. За прошедшие годы парк стал любимейшим местом отдыха тагильчан.

К услугам горожан в Нижнем Тагиле предложены и бесплатные катки, а в конце месяца их порадует ледовый городок.