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В Нижнем Тагиле в парке Бондина открылся каток, уже можно кататься на коньках (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле в парке Бондина открылся каток, уже можно кататься на коньках (ФОТО)

5 декабря 2015, 15:05Свободное времяДенис Таратонов
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