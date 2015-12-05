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В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошла презентация книги «Без срока давности. Непокоренные»
Сюжеты:
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В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошла презентация книги «Без срока давности. Непокоренные»

5 декабря 2015, 13:25Свободное времяMaurice
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