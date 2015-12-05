В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошла презентация книги «Без срока давности. Непокоренные»

Книга издана по заказу Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий и региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей». В издании собраны воспоминания живущих ныне в Свердловской области ветеранов-жертв фашизма. В годы Великой Отечественной войны они детьми оказались в концлагерях.

Эта книга не только о прошлом, - сказал, выступая на презентации, председатель правления Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор. – Она нужна и новым поколениям, которые должны знать правду о том, что несет фашизм миру.

О судьбе Елены Миловзоровой, находившейся в концлагере Саласпилс, Алле и Михаиле Терещенковых, переживших ужасы оккупации, Анне Ходневич, пленнице Магдебурга, и других жителях Нижнего Тагила, чьи детство и юность были перечеркнуты войной, рассказывают журналисты Татьяна Кононова и Елена Пишванова. Говорится в очерках и о работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которую уже много лет ведет ассоциация «непокоренных» в Дзержинском районе, их соратники в других районах города.

Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей образована в 1993 году. Она объединяет 809 жителей области – бывших малолетних узников. В Нижнем Тагиле проживают более 80 детей войны, познавших ужасы фашистской неволи.