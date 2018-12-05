Более 100 человек собрались на II областном молодежном форуме в Нижнем Тагиле
II областной молодежный форум «Я выбираю успех» прошел в Нижнем Тагиле. На мероприятие приехали более 100 молодых людей из пяти городов Свердловской области. Глава города встретился с участниками.
На форуме собрались начинающие предприниматели и волонтеры из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кушвы, Арамиля, Красноуральска, Североуральска и посёлка Баранчинский. Основными темами для обсуждений стали некоммерческие организации и бизнес.
В качестве спикеров на мероприятии выступали депутаты гордумы, предприниматели и общественники. Кроме того, участники форума смогли пообщаться с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, руководителем аппарата администрации города Андреем Лендой и председателем комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму гордумы Гаджи Абдуловым. Общение проходило в формате открытого микрофона.
Глава города рассказал о планах по строительству студенческого кампуса, школ и спортобъектов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, молодые люди рассказали, что зачастую они не знают где найти единомышленников для воплощения своих проектов. В связи с этим Владислав Пинаев предложил ежемесячно встречаться с представителями молодежи для обсуждения интересных идей.
Очень правильно, что создаются такие площадки, на которых можно в неформальной обстановке пообщаться, показать существующие возможности для самореализации, узнать об опыте успешных стартапов, поддержать инициативу и, что очень важно, получить обратную связь об уже реализованных проектах, сказал мэр.
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