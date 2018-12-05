Более 100 человек собрались на II областном молодежном форуме в Нижнем Тагиле

На форуме собрались начинающие предприниматели и волонтеры из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кушвы, Арамиля, Красноуральска, Североуральска и посёлка Баранчинский. Основными темами для обсуждений стали некоммерческие организации и бизнес.

В качестве спикеров на мероприятии выступали депутаты гордумы, предприниматели и общественники. Кроме того, участники форума смогли пообщаться с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, руководителем аппарата администрации города Андреем Лендой и председателем комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму гордумы Гаджи Абдуловым. Общение проходило в формате открытого микрофона.

Глава города рассказал о планах по строительству студенческого кампуса, школ и спортобъектов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, молодые люди рассказали, что зачастую они не знают где найти единомышленников для воплощения своих проектов. В связи с этим Владислав Пинаев предложил ежемесячно встречаться с представителями молодежи для обсуждения интересных идей.