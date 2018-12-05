Конкурс на лучшую организацию отдыха детей пройдет в Нижнем Тагиле в 15-й раз
Сегодня, 20:35Свободное времяФото: pxhere.com
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В Нижнем Тагиле в 15-й раз пройдет конкурс на лучшую организацию отдыха учащихся в период зимних каникул.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 декабря специальная комиссия отправится на объезд катков, кортов снежных городков и других мест, организованных для отдыха детей.
Участники должны создать условия для подвижных игр, занятий спортом для детей, а также организовать познавательные и праздничные мероприятия в зимний период
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, победители будут определены в нескольких номинациях. Итоги подведут во второй половине января 2019 года.
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