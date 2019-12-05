Конкурс «Золотой петушок - 2020» в Нижнем Тагиле примет участников шоу «Голос. Дети»
Сегодня, 17:28Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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В апреле 2020 года в Нижнем Тагиле в 32-й раз пройдет финал всероссийского вокального конкурса «Золотой петушок». В нем примут участие 88 солистов и творческих коллективов со всей страны, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам директора и главного режиссера конкурса Бориса Молочкова, отборочные туры прошли в Аше, Ревде и Красноуральске, Глазове, Челябинске и Оренбурге. Для исполнителей из дальних регионов на сайте «Золотого петушка» продолжается заочный отбор.
Кроме того, на конкурс в Нижнем Тагиле приедут около десяти участников из шоу «Голос. Дети». Например, Ислам Балкоев из Тюмени и Яна Тен из Новосибирска, которые были в команде Константина Меладзе.
Нижний Тагил на «Золотом петушке» представят восемь солистов и шесть ансамблей из ДК «Юбилейный», городского дворца молодежи и ДК имени Окунева.
Конкурс продлится три дня.
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