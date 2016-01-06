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Екатеринбург попал в ТОП-10 российских городов, популярных среди туристов в новогодний сезон (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург попал в ТОП-10 российских городов, популярных среди туристов в новогодний сезон (ФОТО)

6 января 2016, 14:00Свободное времяПавел Щербина
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