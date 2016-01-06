Екатеринбург попал в ТОП-10 российских городов, популярных среди туристов в новогодний сезон (ФОТО)
6 января 2016, 14:00Свободное времяПавел Щербина
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Специалисты сервиса travel.ru подсчитали, в каких городах на период праздников было забронировано больше всего мест в гостиницах.
Сюжеты: Екатеринбург
Самым востребованным туристами новогодним городом, предсказуемо, оказалась Москва. Она оказалась далеко впереди как российских городов, таких как Санкт-Петербург, так и зарубежных вроде Таллина, Риги и Хельсинки. Что нельзя назвать удивительным, учитывая стоимость европейской валюты.
В Екатеринбурге же в период праздников действительно есть на что посмотреть. Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о международном фестивале ледовых скульптур у Храма-на-Крови.
Первые скульптуры готовы уже сейчас. Подведение итогов намечено на завтра.
ФОТО: www.e1.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru
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