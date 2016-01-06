Екатеринбург попал в ТОП-10 российских городов, популярных среди туристов в новогодний сезон (ФОТО)

Самым востребованным туристами новогодним городом, предсказуемо, оказалась Москва. Она оказалась далеко впереди как российских городов, таких как Санкт-Петербург, так и зарубежных вроде Таллина, Риги и Хельсинки. Что нельзя назвать удивительным, учитывая стоимость европейской валюты.

В Екатеринбурге же в период праздников действительно есть на что посмотреть. Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о международном фестивале ледовых скульптур у Храма-на-Крови.

Первые скульптуры готовы уже сейчас. Подведение итогов намечено на завтра.