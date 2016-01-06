Названы любимые фильмы мировых лидеров

Еще в 2014 году во время большой пресс-конференции вся страна узнала, что любимый фильм президента России Владимира Путина – «Чапаев». Братья Васильевы сняли этот фильм в 1934 году по сценарию Анны Фурмановой, которая опиралась на дневники своего мужа Дмитрия Фурманова - автора романа с одноименным названием.

Любимые фильмы президента США Барака Обамы – «Касабланка» Майкла Кертиса (1942 год) и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана (1975 год). Также особое место в его кинокартотеке занимают «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина и «Крестный отец» Френсиса Форда Копполы. Последний, кстати, занял вторую строчку в списке самых лучших фильмов за всю историю американского кинематографа.

Музыкальная драма Хайнера Карова «Легенда о Пауле и Пауле» (1973 года) покорила сердце канцлера Германии Ангелы Меркель, когда ей было всего 19 лет. Фильм рассказывает о влюбленной паре - подающего надежды сотрудника министерства и приемщицы бутылок, матери двоих детей. Непростой сюжет картины вызвал недовольство политической номенклатуры того времени, фильм был запрещен к показу, а создатели картины были вынуждены эмигрировать из ФРГ. Но то первое сильное впечатление Ангела Меркель сохранила до сих.

Председатель КНР Си Цзипин оказался страстным поклонником Голливуда и большим любителем американских фильмов о Второй мировой войне. Среди самых любимых он особо выделяет фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (1998 год).