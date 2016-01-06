Сотрудники ОВД Нижнего Тагила присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» (ФОТО)
В рамках традиционной благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» навестили шестьдесят шесть семей, проживающих на территории Дзержинского района, в которых дети состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.
В гости к своим подопечным стражи порядка пришли не с пустыми руками. Перед началом акции полицейские, представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Дзержинского района, сотрудники центров социальной помощи семье и медико-социальной профилактики были изысканы средства на приобретение подарков для каждого из детей. Из рук инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних мальчишки и девчонки получили книги, ручки, тетради, краски, раскраски, игрушки и сладкие призы. В благодарность счастливые ребята рассказывали гостям в форме стихи и пели заранее разученные песни.
Эти визиты, помимо прочего, носили и конкретную профилактическую составляющую. Со всеми взрослыми начальник ПДН из ОП№ 17 майор полиции Ольга Маратканова провела беседу и напомнила родителям о необходимости уделять постоянное внимание вопросам организации досуга и образования детей.
Посещение полицейскими ребят, состоящих на учете в ОВД, продолжается. В течение новогодних праздников стражи порядка планируют побывать во всех таких семьях. Ни один малыш не останется без подарка полицейского Деда Мороза.