Сотрудники ОВД Нижнего Тагила присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» (ФОТО)

В гости к своим подопечным стражи порядка пришли не с пустыми руками. Перед началом акции полицейские, представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Дзержинского района, сотрудники центров социальной помощи семье и медико-социальной профилактики были изысканы средства на приобретение подарков для каждого из детей. Из рук инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних мальчишки и девчонки получили книги, ручки, тетради, краски, раскраски, игрушки и сладкие призы. В благодарность счастливые ребята рассказывали гостям в форме стихи и пели заранее разученные песни.