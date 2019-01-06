Первый маршрут в рамках инклюзивного туризма состоялся в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле проложили первый маршрут в рамках инклюзивного туризма. Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья - для них прошла небольшая обзорная экскурсия по городу с посещением историко-краеведческого музея.
Участники первого туристического инклюзивного маршрута совершили небольшую прогулку по городу, посетив исторический центр и его основные достопримечательности. Каждый поделился знаниями об истории родного города, при этом для кого-то услышанная от других информация оказалась новой и полезной.
Для нас это был настоящий праздник! Организаторы постарались и помогли нашим колясочникам. Мы все приобрели новые знания по истории Нижнего Тагила и о его знаменитых жителях и меценатах,поделилась впечатлениями участница маршрута Любовь Францевна Пахтеева.
Целью проекта инклюзивного туризма является создание доступной среды для людей с ОВЗ в рамках знакомства с Нижним Тагилом, его историей и культурой, достопримечательностями, сообщает общественная организация инвалидов «Вера, Надежда, Любовь».
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