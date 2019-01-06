Первый маршрут в рамках инклюзивного туризма состоялся в Нижнем Тагиле

Участники первого туристического инклюзивного маршрута совершили небольшую прогулку по городу, посетив исторический центр и его основные достопримечательности. Каждый поделился знаниями об истории родного города, при этом для кого-то услышанная от других информация оказалась новой и полезной.

Для нас это был настоящий праздник! Организаторы постарались и помогли нашим колясочникам. Мы все приобрели новые знания по истории Нижнего Тагила и о его знаменитых жителях и меценатах,поделилась впечатлениями участница маршрута Любовь Францевна Пахтеева.