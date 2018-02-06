Оле Лукойле и Русалочка посетили детский фестиваль искусств в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 февраля в Нижнем Тагиле завершился детский фестиваль искусств «Январские вечера», который в этом году проходил под названием «Сказочная мудрость» и был посвящён сказкам, известным по всему миру.

Произведения Ганса Христиана Андерсена, Джанни Родари, Оле Лукойле и других известных сказочников были представлены участниками фестиваля в музыкальных и театральных постановках.

Творческие коллективы Нижнего Тагила и гости из Екатеринбурга на время проведения фестиваля погрузили зрителей и друг друга в атмосферу, наполненную магией, необычными существами и, естественно, добротой.

В конце выступлений была проведена викторина по сказочным героям, которая показала, что зрители внимательно следили за происходящим на сцене, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила