Туристический маршрут «Живые дома Урала» появился в Нижнем Тагиле

Разработчики завершили создание самого длинного туристического маршрута в мире под названием «Живые дома Урала», работа над которым стартовала осенью 2017 года. Маршрут представлен в виде интерактивной карты, где отмечены старинные здания и объекты современности.

В формировании окончательного перечня достопримечательностей помогали сами жители городов, а также работники музеев и профессиональные историки. В маршруте значатся 6 городов области. Среди старинных построек в маршруте представлены Свято-Троицкий собор в Нижнем Тагиле, электростанция в Невьянске, первые деревянные дома в Новоуральске и другие.

В числе современных объектов представлены ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, спорткомплекс «Салют» в Каменске-Уральском, жилые дома в стиле «ранний Лужков» в Нижнем Тагиле и прочие. В каждом городе проекта представлено от 7 до 27 достопримечательностей. Так, в Нижнем Тагиле было выбрано 22 объекта.

Прогулку по «Живым домам» можно совершить реально или виртуально по интерактивной карте. Турист может путешествовать как в каждом отдельном городе, так и по единому маршруту: Екатеринбург – Нижний Тагил – Невьянск – Новоуральск – Первоуральск – Каменск-Уральский. Экскурсия будет интересна строителям, любителям путешествий или тем, кто интересуется историей области, пишет «Уральское объединение строителей».