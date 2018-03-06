11 сотрудниц ПДН Нижнего Тагила соревновались в стрельбе из табельного оружия (ФОТО)

Соревнования начались со стрельбы из табельного оружия. Однако перед выходом на рубеж участницам предстояло выполнить неполную разборку пистолета Макарова. Затем сотрудницы гарнизона сдавали нормативы по физической подготовке. Кроме того, был теоретический этап, в ходе которого прошёл экзамен с билетами на знание различных актов и инструкций.