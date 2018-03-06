50 школьников выступили на 3-м рок-фесте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта, 16:30Свободное время
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Третий раз в Нижнем Тагиле прошел рок-фест. На сцене выступили около 50-ти молодых рокеров города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со сцены звучали как русские, так и зарубежные песни.
В этом году для участников фестиваля были организованы различные мастер-классы и встречи с интересными людьми.
Но главным событием стал гала-концерт. Участники 3-го рок-феста получили памятные призы. В этом году, признаются члены жюри, оценивалось в первую очередь взаимодействие музыкантов с меломанами.
Организаторы рассказали, что следующий фестиваль будет проводиться в международном формате.
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