Любители видеоигр соберутся на турнире «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле

В субботу, 9 марта, школьные и студенческие команды Нижнего Тагила соберутся в Городском дворце молодёжи для того, чтобы определить лучшего знатока в видеоиграх. В программу мероприятия войдут турнир «Что? Где? Когда?», состоящий из 24 вопросов, музыкальный конкурс «24 кадра» и видеоконкурс «25 кадр».