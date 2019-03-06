Любители видеоигр соберутся на турнире «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:00Свободное времяФото: 1tv.com
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Турнир по игре «Что? Где? Когда?» по тематике видеоигр среди школьных и студенческих команд пройдёт в Нижнем Тагиле на базе Городского дворца молодёжи.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 9 марта, школьные и студенческие команды Нижнего Тагила соберутся в Городском дворце молодёжи для того, чтобы определить лучшего знатока в видеоиграх. В программу мероприятия войдут турнир «Что? Где? Когда?», состоящий из 24 вопросов, музыкальный конкурс «24 кадра» и видеоконкурс «25 кадр».
Участникам и призёрам будут вручены дипломы, лучшая команда турнира получит путёвку в 24-часовом марафоне по игре «Что? Где? Когда?», который пройдёт в июле. Участие в турнире бесплатное, сообщают организаторы.
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