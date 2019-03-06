Работники театров сыграют в футбол, волейбол и шахматы в Нижнем Тагиле

«Театралиада-2019» в Нижнем Тагиле состоится 18 марта. В ней примут участие 9 команд театров Свердловской области. Среди заявившихся – Свердловские театры драмы и музыкальной комедии, Екатеринбургский театр юного зрителя, Серовский театр музкомедии, Дом актера, Тагильский театр кукол и драматический театр. Впервые в мероприятии примет участие команда колледжа искусств из Екатеринбурга.

Работники театров сразятся на турнирах по плаванию, шахматам, мини-футболу, веселых стартах. В рамках мероприятия будут разыграны 12 дипломов и супер-кубок, его получит команда, набравшая больше всего баллов в общем зачете.