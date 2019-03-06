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Работники театров сыграют в футбол, волейбол и шахматы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pawns 3467512 1920

Работники театров сыграют в футбол, волейбол и шахматы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:12Свободное времяФото: pixabay.com
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