Более 5 тысяч ручек привезли в Свердловскую область для «Тотального диктанта»
Сегодня, 10:42Свободное времяФото: Почта России
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В Свердловскую область доставил 34 посылки с ручками для участников «Тотального диктанта», сообщает пресс-служба «Почты России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в России для участников акции будет доставлено 300 тысяч пишущих принадлежностей, это 644 посылки весом почти две тонны. В Свердловской области 2 780 ручек отправятся в Екатеринбург, в Нижний Тагил привезут 1 500 принадлежностей для письма, в Новоуральск — 770. В «Тотальном диктанте» также примут участие Камышлов, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие.
Напомним, «Тотальный диктант» состоится 4 апреля, регистрация участников стартует 25 марта.
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