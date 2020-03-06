Более 5 тысяч ручек привезли в Свердловскую область для «Тотального диктанта»

Всего в России для участников акции будет доставлено 300 тысяч пишущих принадлежностей, это 644 посылки весом почти две тонны. В Свердловской области 2 780 ручек отправятся в Екатеринбург, в Нижний Тагил привезут 1 500 принадлежностей для письма, в Новоуральск — 770. В «Тотальном диктанте» также примут участие Камышлов, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие.