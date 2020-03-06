В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД дарили автомобилисткам цветы
Сегодня, 15:01Свободное времяФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» дарили автомобилисткам цветы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские хотели не только подарить женщинам хорошее настроение, но и привлечь внимание автомобилисток к необходимости соблюдать ПДД и уважительно относится к другим участникам дорожного движения.
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6 марта сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД также присоединились к акции «Цветы для автоледи». Женщинам вручали цветы, поздравительные открытки, желали безопасных дорог и хорошего настроения.
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